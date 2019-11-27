27.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA