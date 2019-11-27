İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.
27.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA