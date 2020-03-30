İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız"
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Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk bulaşıcı vakayı yurtdışından aldık.

30.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk bulaşıcı vakayı yurtdışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurtdışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkanına sahip olabiliriz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara ve genelgelere en yüksek seviyede uyulması gerektiğini belirten Soylu "Özellikle muhtarlarımızdan birkaç talebimiz var; orada 65 yaş üstü, kimsesiz, yaşlı, Vefa Sosyal Destek gruplarına ulaşamayan insanlarla Vefa Sosyal Destek gruplarını bir araya getirmek. Kaymakamımız ile belediye başkanımız ile oralara elimizdeki imkanlarla ulaşabilmek bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız"

Soylu, "İlk bulaşıcı vakayı yurtdışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurtdışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Onun için burada çok tedbirli davranmalıyız. Muhtarlarımıza da çok görev düşüyor. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın sokağa çıkmaması ile ilgili tembihi tüm komşularımıza yapmalıyız. Kimse kendi memleketine gitmemeli. Zaten gittikleri zaman orada kaymakamlarımıza da talimat verdik, 14 gün dışarı çıkamayacaklar" diye konuştu.

"Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır"

Soylu, "Bu dönem dayanışma dönemi, vefa dönemi, birlik dönemi ve beraberlik dönemidir. Bunu hep beraber başaracağız. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Uçak yolculuklarında da oldu. Hareketlenmeyi mümkün olduğunca düşürmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkanına sahip olabiliriz"

Bakan Soylu sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bir tarafta sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bugün Okmeydanı Hastanesi açıldı. Diğer taraftan gıda ve tedarik zincirini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da kamu düzenini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyon. Ne olursunuz herkese tembih edelim. Bu 3 günü iyi geçirdik. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkanına sahip olabiliriz. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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