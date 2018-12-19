IHAAW110652-SIY/19-12-2018

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde, PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock'tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347" dedi. 19.12.2018 11: 06: 52 TSI

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Kaynak: İHA