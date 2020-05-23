İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı mesajı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem sağlık altyapımız, hem de köklü devlet geleneğimizin tüm birikimiyle hastane içi ve hastane dışında süreci başarıyla yönetirken Aziz Milletimizi gösterdiği sabır ve feraset, hem Ramazan ayının ruhunun, hem de milli hasletlerimizin yansıması olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem sağlık altyapımız, hem de köklü devlet geleneğimizin tüm birikimiyle hastane içi ve hastane dışında süreci başarıyla yönetirken Aziz Milletimizi gösterdiği sabır ve feraset, hem Ramazan ayının ruhunun, hem de milli hasletlerimizin yansıması olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Zaten başlı başına bir sabır ayı olan ve bu topraklar üzerinde bin yıldır yaşanan Ramazan ayları içinde, belki de en fazla sabır dolu olanlarından birini geride bıraktık ve Ramazan Bayramı'na ulaştık.

Camilerden, teravihlerinden uzak kalmış olmak, inanan gönülllerde bir burukluk oluşturmakla beraber, bu mübarek ayın manevi ikliminin verdiği güç, metanet ve itidal, bilhassa pandemi sürecindeki mücadelemize ayrı bir güç katmıştır" ifadesini kullandı.

Ülke olarak 21.yüzyılın başından itibaren güvenlikten sağlığa, ekonomiden yüksek teknolojili sanayi üretimine kadar yaşanılan büyük değişim ve gelişmeye paralel olarak gerek terörle, uyuşturucuyla ve trafik kazalarıyla mücadelede; gerekse göç yönetiminde gösterilen başarıya, küresel bir salgınla mücadeledeki başarının da eklemenin haklı gururu içinde olduklarını vurgulayan Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Hem sağlık altyapımız, hem de köklü devlet geleneğimizin tüm birikimiyle hastane içi ve hastane dışında süreci başarıyla yönetirken Aziz Milletimizi gösterdiği sabır ve feraset, hem Ramazan ayının ruhunun, hem de milli hasletlerimizin yansıması olmuştur. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın uzunca bir süre evlerinden çıkmayarak gösterdiği sabır, son güncel rakamla tam 6.649.461 talebi karşılayan Vefa Sosyal Destek Gruplarımızın fedakarlığıyla birleşmiş, saldırılar ve provakasyonlar bu büyük organizasyonun dünyada örneği olmayan başarısını gölgeleyememiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Kamu düzenimizi bozmadan, ülkemizin tedarik zincirini kesintiye uğratmadan, sağlık sistemimizin ayakta kalmasını temin ederek ve sosyal izolasyonu temin ederek yönettiğimiz pandemi sürecinin tamamen bittiğini söylemek ve rehavete kapılmak, elbette ki doğru değildir. Bilakis; başarılarımız, doğru yolda gittiğimizin ve bu doğruları yapmaya kararlılıkla devam etmemiz gerektiğinin ispatıdır. Bu vesileyle, Ramazan ayını manasına uygun şekilde tam bir sabır ayı halinde yaşayan, her konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de ferasetiyle bizlere yol gösteren Aziz Milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırların başlangıcı olmasını diliyorum. Ayrıca bu süreçte üstün bir gayret gösteren tüm sağlık personelimize, Kaymakam ve Valilerimize, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını ayağına kadar götüren tüm güvenlik personelimize, kamu personelimize ve sivil toplum kuruluşu mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor; salgın hastalık sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza ve hain bir saldırı neticesinde hayatlarını kaybeden Vefa Sosyal Destek Grubumuzun şehitlerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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