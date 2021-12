İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Katılımlarıyla İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

ANKARA (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla 2021 yılında yapılan çalışmaların ve yeni yılda yürütülecek projelerin değerlendirilmesi amacıyla Ankara'da düzenlenen ve üç gün sürecek İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nın Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Törene ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Bingöl Eski Emniyet Müdürü Gazi Atalay Ülker, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkanlar, Daire Başkanları ve 81 İl Emniyet Müdürü katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede önemli bir mesafe alındığını vurgulayarak, "Çok şükür 31 Aralık 2016'dan beri şehirlerimizde herhangi bir terör olayı yaşanmamıştır. PKK'nın kırsaldaki eylem etkinliği bile son 6 yılda yüzde 95 azalmıştır. Tüm terör örgütlerinden 2017 yılında 697 önemli olay engellemiştik. Bu sayı her yıl azaldı ve 2021 yılı için 156'ya geriledi. Yani hem gerçekleşen eylem sayıları, hem de oluşmadan engellenen eylem sayıları azaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl alınan 2 bin 285 motosikletle emniyet ve jandarma birimlerindeki motosiklet sayısını 6 bin 430'a ulaştırdıklarını aktararak, bu araçlardan hızlı müdahale anlamında çok ciddi verim aldıklarına dikkati çekti.

Soylu, uyuşturucu nedeniyle 35-36 bin kişi civarında olan tutuklu sayısının, bugün 98 bine çıktığını bildirdi.

Uyuşturucu kaynaklı ölümlerde ise azalma yaşandığına işaret eden Soylu, "2017'de 941 olan uyuşturucu ölümlerini, 2020'de 314'e indirebilmek için büyük bir mücadele ortaya koyuldu. Arzla mücadele ediliyor, taleple mücadele ediliyor ve rehabilitasyon yapılıyor. Bu yıl içinde son güncel sayı 160 civarındadır. Madde bağlantılı ölümlerde 2019 yılında dünya ortalaması 35, Avrupa ortalaması 15, bizde ise milyonda 6'dır, 2020 yılında ise bizde milyonda 5, 5'e düşmüştür. " şeklinde konuştu.

Türkiye'nin trafik kazalarındaki can kayıplarını 2011-2020 arasında yüzde 50 azaltan iki ülkeden biri olduğunu anımsatan Soylu, bu alanda oranın milyonda 13, 4'ten, 5, 8'e gerilediğini ve bu trendi korumayı arzuladıklarını söyledi.

Bakan Soylu, salgın sürecindeki sokağa çıkma yasakları sonrasında tüm dünyada sürücü ve yaya davranışlarında trafiği olumsuz etkileyecek davranış modellerinin geliştiğini de kaydederek, bunu hemen tersine çevirmek durumunda olduklarını vurguladı.

İllerde bulunan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini ilçelere yaydıklarını anımsatan Soylu, Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen ihbar sayısının 250 bini aştığını söyledi.

Bu meselenin kendine ait bir uzmanlık alanı olduğunu ve normal asayiş olayları gibi yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bu yıl 34 kadın, uzaklaştırma tedbiri alındığı halde hayatını kaybetti. Bunun yarısı barışmak suretiyle uzaklaştırma ve tedbir kararı devam ederken bir araya gelip, daha sonra erkeğin şiddetiyle hayatını kaybettiği kadınlardır. Uzaklaştırma tedbiri alan kadınlara da sesleniyorum; örnekler ortada, uzaklaştırma tedbiri varken 'tekrar barışırız' düşüncesinde attığınız adım hayatınıza mal oluyor. Buna girmeye hiç gerek yok. Biz sizin emrinizdeyiz. Böyle bir buluşma isteniyorsa, yargının ortaya koyacağı bir süreçle ve güvenlik görevlilerimiz yanınızda olarak bu sağlanmalıdır. " diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Emniyet Teşkilatının temel amacının vatandaşa en üst kalitede güvenlik hizmeti sunmak olduğunu belirterek "Her şehir, her mahalle, her sokak ve her hanede huzurun sağlanması bizim doğru planlamalarımız, üstün gayretimiz ve sahadaki kararlılığımız ile mümkündür. 332 bin teşkilat mensubumuzun her biri, bilgisini, tecrübesini, kabiliyetini, birikimini ve gerektiğinde de canını ortaya koymaktadır. " dedi.

Konuşmasının devamında terörle mücadeleye değinen Aktaş, terörizmin tüm dünyanın ortak sorunu ve terörle mücadelenin Emniyet Teşkilatının en temel önceliği olduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığından aldığımız güç ve Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda terörü bu topraklardan tamamen kazımak için diğer güvenlik birimlerimizle birlikte varımızı yoğumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

Uyuşturucu ticareti, asayiş suçları, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlar ile kesintisiz bir şekilde mücadele edildiğini belirten Aktaş, güvenli trafik ve güvenli hayatlar için ise irademizi, potansiyelimizi ve imkanlarımızı en üst seviyede kullanıyor, trafik güvenliğine dönük yaptığımız denetimleri, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile destekleyerek, kurallara uymanın bir davranış modeline dönüşmesini amaçlıyoruz. " diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni kurulan Polis Arama Kurtarma biriminin başarılı çalışmalarına değinerek İzmir Depremi, Orman yangınları ve Kastamonu, Sinop ve Bartın sel felaketlerinde bu birimin aktif rol oynadığını söyledi.

Aktaş, tüm Emniyet Teşkilatı personeline ve sahada büyük bir özveri ve işbirliği ile ortak çalışmaların yürütüldüğü Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına şükranlarını iletti.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi. 23 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda; Başkanlar, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürleri birim faaliyetlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

