İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Açıkyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içinde olduğunu belirterek, ülkenin asıl gündemine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışmasının en üst seviyede olduğuna işaret eden Açıkyıldız, bu sürecin hep birlikte en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıkyıldız, ülkenin küresel dayatmalardan diğer birçok soruna karşın sağlam bir duruş sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böylesi kırılgan ve hassas bir dönemde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyetinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından kabul edilmemesi bizi son derece mutlu kılmıştır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Ancak istifanın kabul edilmemesinden bizler ziyadesiyle memnun kaldık. Süleyman Soylu bakanımız azimli ve inançlı duruşuyla Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği görevini başarıyla yerine getiren bir bakanımızdır."

Kaynak: AA