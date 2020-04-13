İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı İçişleri Bakanı Soylu'ya konutun önünde büyük destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Ankara'da vatandaşlar, sokağa...

13.04.2020 02:37 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı

İçişleri Bakanı Soylu'ya konutun önünde büyük destek

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Ankara'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Ankara'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Bir grup vatandaş ise konvoy oluşturarak Bakan Soylu'nun evinin önüne gelerek slogan attı. Grup yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını açarak istiklal marşını okudu. Sosyal mesafeyi de koruyan grup araçlarına binerek dağıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi Haber
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haber
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum Haber
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı Haber
Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah İrem Derici Acun Ilıcalı Levent Yamanel
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa İngiltere Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi Başkent'te coşkuyla karşılandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 02:57:50. #1.14#
title