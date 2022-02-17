İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti
AA, Mehmet Kumcağız - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis (85), Samsun'da hayatını kaybetti.
BAFRA, SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis (85), Samsun'da hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bafra ilçesinde yaşayan Reis, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
Yaşamını yitiren Reis'in cenazesinin yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
AA / Mehmet Kumcağız - Güncel