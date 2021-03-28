İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis, Samsun'da hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis, Samsun'da hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bafra ilçesinde yaşayan Selami Reis (79), bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Reis'in cenazesinin yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun