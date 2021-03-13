İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek

13.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi, yarın Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi, yarın Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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