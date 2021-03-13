İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Süleyman Soylu'nun annesi yarın Gaziosmanpaşa'da son yolculuğuna uğurlanacak Tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze...