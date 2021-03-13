İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

13.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Süleyman Soylu'nun annesi yarın Gaziosmanpaşa'da son yolculuğuna uğurlanacak Tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Süleyman Soylu'nun annesi yarın Gaziosmanpaşa'da son yolculuğuna uğurlanacak

İSTANBUL - Tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Sevet Soylu için yarın öğlen namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu, daha sonrada Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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