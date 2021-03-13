İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti - 2
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti - 2

13.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti - 2

Beyza Nur GÜLER / İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Beyza Nur GÜLER/ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun  annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Servet Soylu'nun cenazesinin, yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.  Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.  Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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