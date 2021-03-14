İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

14.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü özel hastanede dün 75 yaşında hayatını kaybeden Soylu'nun cenaze töreni Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Servet annemiz bu vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum" dedi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi katıldı. Ayrıca iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi. Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SERVET ANNEMİZ BU VATANA HİZMET EDEN BİR EVLADI YETİŞTİRMİŞ OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDE"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle musallada uğurladığımız Servet annemize rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Servet annemiz bu millete, vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Servet annemiz de hem böyle bir evlat ve evlatlar yetişmenin bahtiyarlığı içinde hakka yürüyor. Zira sevgili peygamberimizin hadisi şerifinde de buyurduğu gibi; 'İnsanlar ölür ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar.' Şimdi Servet annemiz de hem böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüdü, yürüyor" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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