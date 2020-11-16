İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Korona virüs açıklaması) Kimse kendisine çok güvenmesin. Beni yere serdi"
16.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Korona virüs açıklaması) Kimse kendisine çok güvenmesin.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Korona virüs açıklaması) Kimse kendisine çok güvenmesin. Beni yere serdi"
"Deprem afetlerde Türkiye'nin almış olduğu aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı