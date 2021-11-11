KASTAMONU (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "( Kastamonu'da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Köylerimizin yollarından tüm İmar çalışmalarına kadar her şeyi tamamlamış olacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet