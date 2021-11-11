İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kastamonu'da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kastamonu'da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kastamonu'da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz.

KASTAMONU (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "( Kastamonu'da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Köylerimizin yollarından tüm İmar çalışmalarına kadar her şeyi tamamlamış olacağız." - ANKARA

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