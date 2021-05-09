İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ta güvenlik toplantısında konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan bir fedakarlık daha beklediklerini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan kararlara bayram süresince uyulmasını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan bir fedakarlık daha beklediklerini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan kararlara bayram süresince uyulmasını istedi.

Bakan Soylu, Kars'ta DSİ 24. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye yönelik operasyonlardaki başarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde terörle mücadelede ortaya konulan vizyonun, kararlılığın, Türkiye'nin elde ettiği savunma sanayisindeki gelişimin, milletin güvenlik ve terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu desteğin sonucu olduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini ifade eden Soylu, "Artık biz söylemekten yorulduk, onlar arkalarında durmaktan yorulmadılar. Para, lojistik, kaynak, moral, her şeyi terör örgütlerine sağlayanları da esas itibarıyla bu operasyonlarda mağlubiyete uğrattığımızı, ülkemize, sınırlarımızın içerisinden ve dışarısından Türkiye'ye oyun kurulamayacağını, bu millet de devlet de Cumhurbaşkanımız liderliğinde kadrolarımızla, kahraman güvenlik güçlerimizle göstermiş durumdadır." dedi.

Bir ülkenin güçlenmesi ve insanının refah içinde yaşaması için güvenliğin önemli bir yapı olduğuna işaret eden Soylu, bu anlamda eskiye göre şimdi Kars'ın turist çeken önemli bir kent haline geldiğini belirtti.

"Tedbirler için tüm denetim mekanizmalarıyla sahadayız"

Annelerin de Anneler Günü'nü kutlayan, şehit anneleri, eşleri ile çocuklarına minnet ve şükranlarını dile getiren Soylu, Diyarbakır Anneleri'yle dün bir araya geldiklerini anımsattı.

Tam Kapanma dönemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Soylu, tedbirler için tüm denetim mekanizmalarıyla sahada olduklarını vurguladı.

Kovid-19 vakası sayısının 63 bin civarından aşağıya doğru inişe geçtiğini anımsatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarında. Milletimizin yapmış olduğu büyük bir fedakarlıkla rakamlar 63 binden 18 bine inmiş durumdadır. Bu sahada da görülüyor zaten. Hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde tüm rakamlar da net ve açık olarak ortadadır. Çünkü mutasyonun oluşturduğu yeni ivme, milletimiz ve bizi endişeye sevk etmişti ve Türkiye'nin her tarafında şehirlerin giriş ve çıkışlarında, ana caddelerde tüm denetimlerimiz büyük bir anlayışla devam etmektedir. Günde ortalama 100 bin kolluk gücümüz, jandarma ve polisimiz, sadece genel asayiş, narkotik, terörle mücadelenin dışında, diğer yaptığı işler dışında, salgın denetimi gerçekleştirmiştir."

"Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşları yalnız bırakmıyor"

Bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmadıklarını anlatan Soylu, "21 milyon 65 yaş üstü büyüğümüze Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla birlikte ulaşılmaktadır. Onlar yalnız bırakılmamaktadır ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir operasyon söz konusu değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, zaten vatandaşlarımızı ekonomik açıdan yalnız bırakmamak için ellerinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı sisteminin ise 24 saat çalıştığını belirterek, özellikle kamu düzeni ve güvenliğinde bir problem bulunmadığını, diğer taraftan sağlık sisteminin sürdürülebilir olarak devam ettiğini dile getirdi.

Üretim ve tedarik zincirinde tarım başta olmak üzere herhangi bir problem bulunmadığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'de üretimin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Bayramda vatandaşlarımızdan bir fedakarlık daha bekliyoruz"

Bir taraftan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da ülkesinin ekonomisini ayakta tutmaya çalışan bir anlayışın sürdürüldüğünü vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bayrama yaklaşıyoruz ve milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde eksilmeden daha güzel bayramlar geçirebilmemiz için hep birlikte kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız. Eğer bayramlaşmalarda kurallara uymazsak karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz ve fedakarlığımız boşuna gider. Çocuklarımız artık okula gitmek istiyor, esnaflarımız dükkanlarını açmak istiyor. Milletimizden istirhamımız, onlardan çok şey istediğimizin bilincindeyiz ama 'önce sabır sonra bayram' diyoruz. Bayramda da sabretmeliyiz."

Soylu, Türkiye'de ortalama 500-600 pazar açıldığını ifade ederek, bu anlamda önümüzdeki cumartesi günü de pazar yerleri için aynı kuralları uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Vali Türker Öksüz, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve diğer yetkililer katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir