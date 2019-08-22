İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz.

22.08.2019 11:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. - ANKARA

Kaynak: İHA
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