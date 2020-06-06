İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu -Bakan Soylu, termal kamera ve radar sistemi entegre edilmiş Kobra-2 aracına bindi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırında yapımı tamamlanmak üzere olan sınır duvarında incelemelerde bulundu.

06.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu

-Bakan Soylu, termal kamera ve radar sistemi entegre edilmiş Kobra-2 aracına bindi

AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırında yapımı tamamlanmak üzere olan sınır duvarında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Sınır Duvarlarından Sorumlu Daire Başkanı Mehmet Yüzer, AK Parti Ağrı Milletvekili ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte helikopterle Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na giden Bakan Soylu, sınırda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karakol şeref defterini imzalayan Soylu, karakolda askerle birlikte öğle yemeği yedi ve vatani görevini yerine getiren erlerle sohbet etti.

Soylu, karakol mevzisinde 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel'den bölge hakkında bilgi aldıktan sonra sınırda Jandarma Özel Mayın Arama ve Tabur Komutanlığı'nın temizleme faaliyetlerinin yapıldığı yere kadar gelerek mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Sınırda bir diğer bölgede bulunan 50 Numaralı Hudut Taşı'nda yapımı biten sınır güvenlik duvarı hakkında bilgi alan Soylu, sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar ile aydınlatma direklerini inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle...
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Haber
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Özçivit Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Malcolm Thomas Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Malatya Pütürge Haziran
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 19:34:32. #1.14#
title