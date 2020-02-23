İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, "4'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.
23.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, "4'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA