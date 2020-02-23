İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz...
Haberler » Politika » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz... - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, "4'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

23.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz...

İçişleri Bakanı , 'daki depremde 'ın ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, "4'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler