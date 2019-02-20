İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İkinci Problem İse Yükselen Irkçılık ve Ayrımcılıktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İkinci problem ise yükselen ırkçılık ve ayrımcılıktır. Bu eğilim çoğu zaman hükümetlerin iyi niyetli çabalarına da engel olmaktadır. Avrupa'nın bu konuda tedbir alması, Avrupa Birliği'nin çeşitlilik içerisinde bütünlük sloganını, göçü yönetirken de kullanması ve kendi medeniyet değerleriyle çok daha uyumlu adımlar atması gerekir."

Kaynak: AA