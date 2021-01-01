İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

01.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde AFAD koordinasyonunda yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde AFAD koordinasyonunda yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulundu.

Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Türk Kızılay ekipleriyle İdlib'e gitti.

İdlib'de, AFAD koordinasyonunda yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Soylu, aile bireyleriyle bir süre konuştu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Soylu, Suriyeli ailelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.

Yapımı devam eden briket evleri inceleyen Soylu, yetkililerden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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