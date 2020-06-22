İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."
22.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."
Kaynak: AA