İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız." Kaynak: AA