İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç Kimsenin Seçimlere Şaibe veya Gölge Düşürmesine, Kimsenin...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir."
Kaynak: AA