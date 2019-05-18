İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hemşehrileriyle Buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bahçelievler'de bulunan Trabzonlular Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, "Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir Türkiye var. Avrupa'ya, mağdur olana elini uzatan bir Türkiye olduğumuzu da gösterdik. Türkiye gibi genç ve sürekli güçlenen bir ülke birilerini rahatsız ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bulunan Bahçelievler Trabzonlular Derneği'nde düzenlenen programa katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi. Dernek binasında düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik ederken, Bakan Soylu burada hemşehrilerine hitap etti.

Bayburt'ta yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerin, çalışmaların sürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldığını ifade eden Soylu, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

'Sürekli güçlenen Türkiye birilerini rahatsız ediyor'

Herkesin Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a sahip olmak isteyeceğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu,"Stratejik önemi olan bu şehre tarih boyunca da sahip çıkmak isteyenler oldu. Kim ne derse desin, biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Bu topraklarda ne zaman güçlendiysek hep sorunlarla karşılaştık. İnsanımızı birbirine düşürdüler. Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir Türkiye var. Avrupa'ya, mağdur olana elini uzatan bir Türkiye olduğumuzu da gösterdik. İstanbul, Türkiye'nin büyümesinden en büyük payı alan ildir. Türkiye gibi genç ve sürekli güçlenen bir ülke birilerini rahatsız ediyor" dedi.

'Terör örgütlerinin arkasında başka güçler var'

Mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu belirten Bakan Soylu,"Türkiye, PKK gibi bir terör örgütünü yenemeyecek bir ülke midir ama mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında başka güçler var. Amerika'sı ve Fransa'sı gibi. Bütün bunlarla baş eden bir Türkiye ve irade var. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bu fırsatı devam ettirmek için güçlü olmalıyız. Terör ile mücadele ediyoruz, savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarını yaptık. Bir ayda teslim aldıklarımız hariç 60'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler İHA'lar sayesinde eskisi kadar da hareket edemiyorlar" şeklinde konuştu.

Son 1 ayda 23 PKK'lının teslim olduğunu kaydeden Bakan Soylu,"Teröristlerin 22'si sağ ele geçirilirken, 47'si de ölü olarak ele geçirildi. 2019'un başlangıcından itibaren bugüne kadar toplam 378 terörist ele geçirilirken, 23 şehidimiz var. Biz bu mücadeleyi yapacağız, yapmak zorundayız. Biz bu mücadeleyi yapmaz isek, bu mücadeleyi yapmaktan çekinirsek biz büyük bedeller öderiz. En çok o bölgeye gidenlerden birisi benim. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızdan sonra sivil olarak oralarda en çok bulunan adamlardan bir tanesi benim. Ben o riskli bölgelere gitmesem, kardeşlerimizle, o çocuklarla beraber olmasam ben o meseleyi nasıl yürütürüm" açıklamasında bulundu.

'31 Mart seçimlerinde esas mağdur olan Binali Beydir'

Terör ile mücadele ederken alt yapı hizmetleri ve eğitimin de unutulmadığını aktaran Bakan Soylu,"81 ilde üniversite açıldığını, yollar, köprüler ve tüneller yapıldı. İstanbul'un, 23 Haziran seçimlerinin siyasal çatışma alanı haline getirilmemesi gerek. Türkiye'de yeni bir istikrarsızlığın önü açılmamalıdır. Bunun açılmasını sağlayacak adımları görüyorum. Buradan başka bir şey çıkarılmak istenmesinden, çarpıtılmak istenmesinden endişe duyuyorum."83 sandıkta Binali Beyin 100-150 oyu sıfır, bir, beş olmuş. Kimse bunun tesadüf olduğunu söyleyemez. Biz şimdi kendi hakkımızı savunamayacaksak, halkımızın hakkını nasıl savunacağız. Amerika 'not aldım' diyor, Avrupa başka bir şey söylüyor. Bu şaibe ile İstanbul yürümezdi. Burada esas mağdur olan Binali Beydir" dedi.

Türkiye'de daha önce yapılan yapılan seçimlerinin bazılarının iptal edildiğini söyleyen Bakan Soylu, "23 Hazirandan sonra İstanbul'da farklı bir şey olursa ben olacak olanı söyleyeyim. Türkiye'de daha öncede seçimler oldu, iptal oldu. 2014 yılında ara seçimler iptal oldu. 2014 yılında Yalova seçimleri iptal oldu. İlçe seçimleri iptal oldu. Birçok yerde seçimler iptal oldu. Ben hukuku bilmem ama seçim hukukundan anlarım. Çünkü içerisinde yetiştim. Çocukluğumdan itibaren ilçe seçim kurullarında görev yaptım, sandık başkanlığı yaptım. İlçe başkanıydım seçimlere itiraz ettim. İtiraz edilen seçimler için mücadelemi ortaya koydum. İl Başkanıydım il seçim kuruluna, yüksek seçim kuruluna itiraz ettim. Genel seçimlerde itirazlar oldu. Bu süreci bugün görüyor değilim. Seçim hukuku çok ilgilenenlerin işidir. Seçim hukukunu Türkiye'de bilen 20 - 25 kişinin üstünde değildir. Yüksek seçim kurulu üyelerini bir tarafa bırakıyorum. Onlar bu işle ilgileniyorlar" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmaların ardından buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA