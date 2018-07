İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'yi on yıllardan beri darbe cenderesinden, terör cenderesinden, ekonomik kriz cenderesinden ve kardeşi birbirine düşürme cenderesinden çıkarmak istemeyenlere karşı bugün Türkiye'nin yönetim sistemi hükümet sistemi, Türkiye içerisinde Türkiye'nin adına büyük bir fırsattır." dedi.

Soylu, AK Parti Hatay İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, partililerin üzerine düşen sorumluluğun çok fazla olduğunu ve işlerini yarım bırakmamaları gerektiğini belirtti.

Terörle mücadelede, Türkiye'nin zenginleşme mücadelesinde, Türkiye'nin demokrasisini daha fazla yükseltmesinde milletin yine AK Parti'ye ve cumhur ittifakına güçlü bir destek verdiğinin altını çizen Soylu, şöyle devam etti.

"Yine bizi mahcup etmedi. Şimdi çok çalışmanın, çok gayret göstermenin, milletimizin bizden beklediklerini yerine getirmenin ve ülkemizi yarın güçlü ve müreffeh bir ülke yapmanın iddialarımızın, ideallarımızın, hedeflerimizin bu milletle buluşmasını sağlamanın sorumluluğu içerisindeyiz. Şehirlerimize getireceğimiz hizmetlerin, milletimizle buluşturacağımız yatırımların ve milletimizin huzur içerisinde, güven içerisinde yarınlara ulaşmasının sorumluluğu içerisindeyiz. Sorumluluk sadece bu 70-80 bin kilometrelik karede değildir. Sanki insanlığa sırtını dönmüş dünya devletlerine de şu Anadolu coğrafyasından, şu kardeşlik coğrafyasından anlatmak istediklerimizi ancak güçlü olarak anlatabiliriz. Türkiye'yi on yıllardan beri darbe cenderesinden, terör cenderesinden, ekonomik kriz cenderesinden ve kardeşi birbirine düşürme cenderesinden çıkarmak istemeyenlere karşı bugün Türkiye'nin yönetim sistemi, hükümet sistemi, Türkiye içerisinde Türkiye'nin adına büyük bir fırsattır. İşte bu fırsatı ortaya koyan, bu fırsatı milletimize götüren ve milletimizden onay olan AK Parti teşkilatlarıdır."

Soylu, AK Parti teşkilatlarının, dönem dönem hakaret edilmesine, tasfiye edilmesine, liderinin idamla tehdit edilmesine ve korkutulmak istenmesine rağmen geri adım atmadıklarını söyledi.

Bugün dünyanın her bir noktasında Türkiye'nin büyük bir itibar gördüğünü kaydeden Soylu, "Kendi içerisinde demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlara karşı demokrasi sadakatini ortaya koyuyor, etrafındaki coğrafyada insanlara umut olabiliyorsa bilin ki bu AK Parti kadrolarının ortaya koymuş olduğu bu büyük inanç, bu büyük sadakat, bu büyük birlik ve büyük anlayışın neticesidir." diye konuştu.

Soylu, bunun milletin sayesinde gerçekleştiğini anlattı.

Teşkilatların üzerinde daha büyük bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2023 diye konuşurken iddiamızı, gönlümüzün ve kalbimizin bütün samimiyetiyle beraber anlatmaya çalışırken dudak bükmeye çalışanlara karşı siz bir şeyi haykırıyorsunuz. 2053'ü siz anlatmaya çalışırken dudak bükenlere karşı siz bir şeyi haykırıyorsunuz. Yine bu topraklara geldiğimiz 1071'den tam bin yıl sonrasına 2071'e daha bir gün sonrası Türkiye'yi, on gün sonrasında Türkiye'yi, üç ay sonrasında Türkiye'yi bir yıl sonra Türkiye'yi nasıl olduğunu düşünemeyecek bir karamsarlığın içine atmaya çalışanlara karşı tam 1071'den 2071'e tam bin yıl sonrasında Türkiye'sinin hayallerini ortaya koymaya çalışırken siz bir şeyi haykırıyorsunuz. Haykırdığınız açık ve nettir. Biz kimsenin önünde diz çökmeyiz. Biz kimsenin önünde boynumuzu eğmeyiz ve biz ülkemizin gerçeğini kendi milletimizin iradesiyle ayağa kaldıra bilme konusunda irademizi sergiliyoruz diyorsunuz. Allah'a çok şükür 50 gramlık oy pusulasıyla bunu sağlayan bir büyük iradeye sahipseniz, büyük bir devrimlerin sahibisiniz. Önünüzde saygıyla eğiliyorum."

Tam 16 yıldır AK Parti iktidarının bu ülkede bu millete bir şekilde yapılmak istenen eziyetleri teker teker elinin tersiyle ittiğini kaydeden Soylu, milletin büyük devrimlerin sahibi olduğunu söyledi.

Önlerinde çok güzel dönemler olduğunu vurgulayan Soylu, "Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. İki, milletimizin emrinde ve milletimizle birlikte olacağız. Üç, milletimizin her söylediğini başımızın üzerine alabilecek bir anlayışı sergileyeceğiz. Dört, değişimden ürkmeyeceğiz, değişimden korkmayacağız, değişimden ürkenlere ve değişimden korkanlara da ürkmeyiniz, korkmayınız. Ancak Türkiye'yi böyle büyütebilir diyeceğiz." dedi.

Soylu, gece gündüz çalışarak Cumhurbaşkanının gösterdiği, milletin emrettiği istikamette yoluna devam edeceğini belirtti.

Yeni hükümet sitemiyle birlikte milletin hayatına dokunan, işleri kolaylaştıran ve bürokrasiyi azaltan anlayışı hep birlikte sağlayacaklarını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu hissedeceksiniz, başınız dik şekilde milletimize anlatacaksınız. Ama aynı zamanda bütün bunları gerçekleştirirken önümüzde bir sınavımız daha var. Yerel seçimler. Allah dağına göre kar verir. Size de böyle bir kader nasip etmiş. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. AK Parti teşkilatının bir karakteri vardır. Yorulmazlar, çünkü millete hizmet yolunda yorulunmaz. Özellikle hanımefendiler, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Defalarca şahit olduk. Sanki her milletvekili adayını kendi kardeşi gibi görüp, ailesinden biriymiş gibi görüp gayret ettiler. Gençlerimiz, ana kadememiz aynı şekilde. Önümüzdeki mart ayından sonra tam 4,5 yıl kılçıksız şekilde bu memleketin seçimsiz şekilde hizmetinde olacağız. Şurada yaklaşık 6-7 aylık süreç kaldı. son 1,5 ayı saymayın. Ne olursunuz sahadan çıkmayın. Vatandaşa her zaman müracaat edin. Kendisiyle birlikte olun, onlara kulak verin. Her şeyi siz, biz yapıyor, gerçekleştiriyor değiliz. Biz yolunda yürürüz. İnsanlığımızdan, değerlerimizden, çalışkanlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her şeyi yapan Allah'tır."

