İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında yaklaşık 3 saat süren Hatay-Kilis-Gaziantep Sınır Güvenlik Toplantısı'nın ardından bir otelde belediye başkanlarıyla buluştu.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Çelik Özgürsoy ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: AA