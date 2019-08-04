İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da

HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınır Güvenliği Toplantısı"na katılmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda karşılanan Bakan Soylu, daha sonra AFAD Hatay İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yapılan Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: İHA