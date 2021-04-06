İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzak."