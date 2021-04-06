İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzak."

Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık
Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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