İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakkın asılması önemlidir. Hakikatin, doğruluğun, insanlığın, milletimizin asılması önemlidir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da düzenlenen mitingde konuştu. Bakan Soylu, "Hakkın asılması önemlidir. Hakikatin, doğruluğun, insanlığın, milletimizin asılması önemlidir" dedi.

Sincan'da düzenlenen seçim çalışmalarında Bakan Soylu'ya, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, milletvekilleri ve il, ilçe parti yönetimleri eşlik etti.

Mitingde ki konuşmasını ezan okunduğunu duyup kesen Bakan Soylu, ezan bittikten sonra "Cenabı Allah, bu minarelerden, semalarımızdan inşallah ezanı eksik etmez. Allah, 3 aylar hürmetine, bu güzel günler hürmetine kararlarımızı isabetli eder inşallah" diye konuştu.

HDP'nin, yüzde 13 oy aldıktan sonra Doğu ve Güneydoğu'yu, PKK ile kan gölüne çevirdiğini anlatan Bakan Soylu, "Hiç düşmediler, kavga olsun istediler, kaos olsun istediler, karmaşıklık olsun istediler, ardından 15 Temmuz darbesi, bitti mi'Hayır bitmedi. Irak'ın Kuzey'inde devlet kurmak istemediler mi bunlar'Kim müsade etmedi biliyor musunuz ? Recep Tayyip Erdoğan müsade etmedi. Ben işin içerisindeyim, eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı burada onu kuracaklardı. Çünkü, Amerika bunu kendisi planladı. Avrupa'da teşvik etti. Avrupa bunu ortaya koydu" şeklinde konuştu.,

"(Yarın ki seçimlere) Hakkın asılması önemlidir. Hakikatin, doğruluğun, insanlığın, milletimizin asılması önemlidir"

Yapamaz denilenlerin, halk sayesinde yapıldığını ve bunun için çıldıranların yarın ki seçime saldırdığını aktaran Bakan Soylu, "Bize saldırmalarına rağmen Türkiye yaptı. Çıldırdıkları budur. Yarın ki seçime, onun için hepsi beraber asılıyorlar. Onun için Amerika asılıyor, onun için Avrupa asılıyor, onun için FETÖ asılıyor, onun için PKK asılıyor, onun için geziciler asılıyor, onun için 6 Ekim'ciler asılıyor. Onların asılması önemli değil. Hakkın asılması önemlidir. Hakikatin, doğruluğun, insanlığın, milletimizin asılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bugün ayakları titremeyen ve herkesin kendini ifade ettiği bir Türkiye olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Kaç yıl bu ülke başörtüsü meselesiyle uğraştı'Ben 1986'da üniversite 1'nci yıl'daydım. Türkiye'de başörtüsü meselesi vardı. Üniversiteyi bitirdim. İş hayatına atıldım, ilçe başkanı oldum. Başörtüsü meselesi vardı. İl başkanı oldum, başörtüsü meselesi vardı. Peki nasıl bitti bu'50 gramlık bir oy pusulasıyla beraber, 3 Kasım 2002'de Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına gelince bitti bu" ifadelerini aktardı.

Murat Karayılan'ın dün yaptığı açıklamayı hatırlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Adam diyor ki, 'Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına verilecek her oy, Kandil'e sıkılacak bir kurşundur. Bunu sıktırmayız' diyor. 'Terste kim varsa ona vereceğiz' diyor. İttifakı ortaya koymuşlar."

Düzenlenen mitingde konuşan Özhaseki, dertlerinin bayrak, ezan ve vatanın bölünmez bütünlüğü olduğunu anlattı.

Kürdistan lafını sineye çekenlerin olduğunu hatırlatan Özhaseki, "CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. 'Atatürk'ün kurduğu parti'nin mirasçısıyız' diyen kardeşlerime sesleniyorum. Kürdistan lafını niye sineye çekiyorsunuz'Başınızda ki adamlar niye kınamıyorlar bunu'Yazıklar olsun onlara. İYİ Parti'li kardeşlerime sesleniyorum. Hani milliyetçiydiniz'Hani ülkücüydünüz'Ne oldu, Kürdistan diyenlere niye sesiniz çıkmıyor sizin, ne biçim insansınız siz, 3 kuruşluk oy için, lanet olasıca kan bulaşmış oy için bu kötü sözü niye sineye çekiyorsunuz. Yazık değil mi size'Kandil'in temsilcileriyle aynı sandıkta nasıl buluşuyorsunuz siz'Türkiyeyi bölmek isteyenlerle nasıl aynı sandıkta buluşuyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA