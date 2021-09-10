İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'daki incelemelerinin ardından geldiği Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'daki incelemelerinin ardından geldiği Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Soylu, Ulu Cami'de cuma namazı kıldıktan sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Belediyenin ek binasına geçen Soylu, burada Perihan Babat ve Şenol Oral çiftinin Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından kıyılan nikahının şahitliğini yaptı.

Soylu, ömür boyu mutluluklar dilediği çifte, birbirlerini sevmeleri ancak anne ve babalarını daha çok sevmeleri öğüdünde bulundu.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik tavsiyesini hatırlatarak, çiftin, milletine ve ülkesine hayırlı evlatlar sahibi olmasını diledi.

Soylu'ya Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, ilçe ve belde belediye başkanları da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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