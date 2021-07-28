İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güneysu'daki afet bölgesinde incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güneysu'daki afet bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güneysu'daki afet bölgesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de afet bölgelerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de afet bölgelerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD acil yönetim merkezinde gerçekleşen toplantının ardından Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Üzeri açılan ve Güneysu merkezde bulunan Minder Deresi'ni inceleyen Soylu çalışmalar hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakanı Soylu, yoğun yağış altında gerçekleşen incelemelerin ardından esnafla sohbet etti. Soylu daha sonra Güneysu ilçesinden ayrılarak Artvin'in Arhavi ilçesine hareket etti. - RİZE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güneysu'daki afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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