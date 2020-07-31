İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.
31.07.2020 09:00 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakolda bulunan askerlerle selamlaşan Soylu, bölgede bulunan askerlerle bayramlaştı. - ANKARA
Kaynak: İHA