İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması
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Süleyman Soylu, Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

12.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Soylu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun."

Kaynak: AA

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