İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu "Ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu

"Ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunmaktadır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Diego Marcao Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:44:49. #1.17#