İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu "Ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunmaktadır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu
"Ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunmaktadır."