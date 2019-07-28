İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl, günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda. Bu şu demektir; bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar."
Kaynak: AA
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