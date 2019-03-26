Bayrampaşa'da vatandaşlara hitap eden İçişleri bakanı Süleyman Soylu,"Geçen bir terörist ceza evinde öldü" dedi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da halka hitap etti. Soylu, "Bugün doğu ve Güneydoğuda huzur var. Doğu ve Güney doğu bugün 24 saat huzur içerisinde. Geçen bir terörist ceza evinde öldü. Sonra bunu getirecekler Diyarbakır'a. Orada havalimanında karşılayacaklar kimler? Vekiller. Sonrada mezarlığa defin için tören yapacaklarmış. Diyarbakır valimizi aradım. Dedim ki; havalimanında bunları görmek istemiyorum. Mezarlığa da bir kilo metre yaklaştırmayacaksınız bu vekilleri dedim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA