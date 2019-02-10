IHAAW122546-SIY/10-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Onları kazıyıp atmadıkça, bazıları acıyorlar, ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek, bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden" dedi. 10.02.2019 12: 25: 46 TSI

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Kaynak: İHA