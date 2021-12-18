İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlarla buluştu
AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.
İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.
Bir otelde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapılırken, muhtarların yerelde yaşadığı sorunlar ele alındı.
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı.