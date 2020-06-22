İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Evi hasara uğrayanlara 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Evi hasara uğrayanlara 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel nedeniyle evi hasara uğrayanlara öncelikle 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
22.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel nedeniyle evi hasara uğrayanlara öncelikle 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Selden etkilenen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile incelemelerde bulunan Soylu, Yenişehir Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam meydana gelen selin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya geldiğini hatırlattı.

Soylu, selin Kestel, Orhangazi ve İznik ilçelerinde daha etkili olduğunu söyledi.

Kestel ilçesine bağlı Narlıdere ve Dudaklı mahallelerinde hemen arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını belirten Soylu, bu çalışmalarının Bursa'nın önce yerel imkanlarıyla, ardından Kocaeli ile İstanbul'dan gelen ekipler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Soylu, hasarların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, psiko sosyal destek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, AFAD, Kızılay ve tüm sivil toplum örgütlerinin sahada olduğunu dile getirdi.

Kendisi Bursa'ya gelmeden, olayı başından itibaren koordine eden Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyelerinin hemen kriz yönetimini oluşturduklarını bildiren Soylu, "Hangi adımlar atılacak, hangi tedbirler alınacak ve neler yapılacağı bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevemizde oluşturmuşlardı. Buraya gelirken de 6 vatandaşımızın sel sularına kapıldığı ve kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. İlk önce 2 vatandaşımız buradan arama kurtarma ekiplerimiz sayesinde alındı. Ardından bu sayı 5 oldu. 5 vatandaşımızı maalesef bu selde kaybetmiş olduk." dedi.

"Sahada çok yüksek bir koordinasyon var"

Soylu, tüm arama kurtarma ekiplerinin Derya Bilen'i bulabilmek için çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah duamız, temennimiz, arzumuz, isteğimiz Allah'a yakarışımız onun sağ salim bulunabilmesidir. Arkadaşlarımız bütün çabayı bunun için gösteriyorlar. Havadan karadan, derede ve ırmakta onu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulmak nasip olur. Bunun yanı sıra Sayın Bakanımız ve buradaki heyetimizle tüm hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de biz de kendi gözümüzle bu tespitleri yapabilme kabiliyetine sahip olabildik. Orada gerek maddi hasarlar vardı gerekse evlerde çok ciddi eşya hasarları vardı. Gerek tarımsal hasarlar vardı gerekse altyapı hasarları vardı. Bunlarla ilgili ekiplerimiz çalışıyorlar. Bu konuda da inanıyorum ki çok da iyi bir netice alınacak. Çünkü sahada çok yüksek bir koordinasyon var."

Koordinasyonu sağlayan Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a teşekkür eden Soylu, selde yaşamını yitiren Kader Akbaba'nın cenazesine katıldıklarını, diğer cenazelerin de bu gece itibarıyla Bingöl'e gönderileceğini aktardı.

Selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dileyen Soylu, şunları kaydetti:

"Hasarların tespitinin yanı sıra hasarların en azından ilk ağızda bir bölümünün karşılanmasıyla ilgili de gerek AFAD gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Hanım ile de konuştum. Sağ olsun o da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı marifetiyle yardımlarda bulunacaklar. Onlar da burada belirlenecek hasarlardan sonra bu adımı atacaklar. Biz İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız. Ölçeği nasılsa yani ne kadar bir hasarla karşılaşılmışsa. Bir taraftan Aile Bakanlığımız diğer taraftan da Tarım Bakanlığımız bu konudaki adımlarını atacaklar."

"Çok kısa sürede yağan yağmurda çok ciddi hasarla karşı karşıya kalındı"

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, afetle karşı karşıya kalındığı zaman ortaya koyduğu tavrın çok net olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda hem titiz bir çalışma yürütmemizi istemektedir hem de bu konuda onları mağdur etmeyecek bir süreci yönetmemizi istemektedir. Onun için inşallah burada vatandaşlarımız hakikaten çok kısa bir sürede yağan yağmurda çok ciddi bir hasarla karşı karşıya kalındı. Geldik, gördük. Belki gelmeseydik böyle bir hasarı da anlayabilme, görebilme ihtimaline de sahip olamazdık. Çünkü yüzlerce binlerce dönüm arazilere yukarıdan aşağıya büyük kayalar gelmiş. Sadece ev, araç, altyapı, yol hasarları yok, başka hasarlar da var ama devletimiz güçlüdür. Milletiyle her zaman beraberdir. İmkanları da bugün için vardır. Onun için bu imkanları elden geldiğinde yetebildiği ölçüler içinde vatandaşımız nezdinde karşılamaya çalışacağız. Bu konuda nakdi kaynakların bir kısmı Valiliğimize aktarıldı, bir kısmı da aktarılmaya devam ediliyor. Bu konuda gerekli adımlar atılacak. İşin başından itibaren Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar el birliğiyle beraber çözülebilecek meselelerdir. Bunları imece usulü, dostluğun, komşuluğun, yakınlığın gösterilmesi gereken anlardır ve burada her şey ortaya konulmuştur. İnşallah bundan sonra da bu tip hasarların meydana gelmemesini teminen hem elimizden geleni ortaya koymaya çalışacağız hem de bu hasarların, zayiatların ve yaraların da millet, hükümet ve devlet olarak hep birlikte çözmeye devam edeceğiz."

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, açıklamalarının ardından Bursa'dan ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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