İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona virüs testi pozitif çıktı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona virüs testi pozitif çıktı" - ANKARA Kaynak: İHA