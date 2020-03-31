İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona virüs testi pozitif çıktı"
31.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona virüs testi pozitif çıktı" - ANKARA
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Kaynak: İHA