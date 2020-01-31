31.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz."

Kaynak: AA