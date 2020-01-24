İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

24.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin...

İçişleri Bakanı , 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, "Depremde Elazığ'da 2, 'da 2 olmak üzere 4 kişi öldü. Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ'da 44, Malatya'da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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