İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1) - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi." dedi.

Bakan Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü vurgulayan Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim; terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir." diye konuştu.

Hakkari'ye gittiğinde esnafla sohbet ederken yanına bir genç geldiğini, 'Bakanım ben üniversiteyi kazandım" dediğini anlatan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Ne güzel, hayırlı olsun, ben normal bir iş olarak görmüştüm. 'Ama nereyi kazandım biliyor musunuz?' dedi. 'Tıp fakültesini kazandım' dedi. Size bir rakam vereceğim 2016'da Hakkari'de tıp fakültesini kazanan kişi sayısı 0, 2017-2018 yılında kazanan sayı 0. 2019-2020 yılında 4. 2020-2021 yılında kazanan sayısı 19.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'mızın mücadelesinin ne olduğu, belki de bu rakamlarla ortaya çıkar. Geçen hafta Ağrı'ya gittim. Ağustos ayında Ağrı Dağı'na tırmanışta her gün 600-650 kişinin kampı vardı. En zirveye kadar. Sevgili gençler bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik ve beraberlik yakışır. Zenginlik yakışır güçlü ve büyük bir Türkiye yakışır."

(Sürecek)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
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