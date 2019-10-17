İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık,...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık.
17.10.2019 11:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik."
Kaynak: AA