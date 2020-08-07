İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "düğün salonu" denetimine katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "düğün salonu" denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "düğün salonu" denetimine katıldı Bakan Soylu: "Bu salgın döneminde hem mesafeye, hem maskelere dikkat edilmiş.

07.08.2020 23:34 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "düğün salonu" denetimine katıldı

Bakan Soylu: "Bu salgın döneminde hem mesafeye, hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu."

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda gerçekleştirilen denetime katıldı. Düğünde konuşan Soylu, "Bu salgın döneminde hem mesafeye, hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu" dedi.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığının "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri"ne ilişkin genelgesi kapsamında Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin Çubuk'taki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde yapılan denetimine iştirak etti.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada çifte mutluluklar dileyerek, örnek bir aile olmaları temennisinde bulundu. Çiftten geleneklerine, göreneklerine bağlı olmalarını isteyen Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bir nasihati var biliyorsunuz. Diyor ki en az 3 çocuk. İnşallah. Güvenlik teşkilatında çalışıyoruz ikiniz de polissiniz ve hakikaten memleketimizin ne kadar güçlü iyi yetişmiş evlatlara ihtiyacı olduğunu en çok siz biliyorsunuz" diye konuştu.

Bakan Soylu, korona virüs tedbirlerine uydukları için düğün davetlilerine teşekkür etti.

Soylu, "Bu salgın döneminde hem mesafeye, hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu. Tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Ayrıca Bakan Soylu, Twitter'dan, düğün sırasında çekilen fotoğraflar ile "İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ve tebrik ediyoruz" mesajını da paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı

Kaynak: İHA

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