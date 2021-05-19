İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı