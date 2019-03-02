İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin büyük bir sınavı olan 15 Temmuz'da emniyet teşkilatımızın gösterdiği mukavemet bütün dünyaya örnek olacak niteliktedir." dedi.

Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Belediyenin kurslarında eğitim gören çocukların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinleyen Soylu, bazı şarkılarda onlara eşlik etti. Millet Kıraathanesi'nde de gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın seçim bürosuna ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet personeline hitap eden Soylu, yıllardır Türkiye üzerinde oyun oynayanların maskelerinin farklı fakat içeriklerinin aynı olduğunu dile getirdi.

PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, uyuşturucu çeteleri ve organize suç örgütleri ile büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirten Soylu, "Milletimizin büyük bir sınavı olan 15 Temmuz'da emniyet teşkilatımızın gösterdiği mukavemet bütün dünyaya örnek olacak niteliktedir. Kahramanca işler yaptınız." diye konuştu.

Türk polisinin üzerine düştüğü her konuda başarılı olacak kabiliyeti bulunduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Şehirde eşkiya ile mücadele etmekte, asayişi ve huzuru temin etmek için çaba sarf etmekte, dağları da teröristlere zindan etmektedir. Bugün Diyarbakır'da huzur var. Bu huzurun en büyük teminini sizler ortaya koyuyorsunuz. İnsanların yüzü gülüyor.

Özellikle Türk polisi son yıllarda büyük başarıların altına imza atmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör operasyonlarını yaptı. Öyle kolay değil, bir taraftan FETÖ'yü yürüt, bir taraftan DEAŞ'ı kolla, bir taraftan PKK ile mücadele et, bir taraftan Cerablus'ta, Afrin'de etrafımızdaki coğrafyaya huzursuzluk getirenlere karşı huzuru temin etmeye çalışacaksın, bunlar öyle kolay işler değil. Dünyanın kapasitesi en gelişmiş polis teşkilatıdır. Kurumlar arası güvende de en üst noktadadır."

Türkiye'nin suç ve suçlu ile mücadelede çok iyi bir yıl geçirdiğini aktaran Soylu, "Türkiye'de 275 organize suç çetesi çökertildi. Bizim Siberimizin elde ettiği kabiliyet şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde sayısal olarak da somutsal olarak da yoktur." ifadelerini kaydetti.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından personelle sohbet etti.

Kaynak: AA