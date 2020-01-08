İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar...
CANLI YAYIN: TürkAkım'da vanalar açılıyor! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Politika » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar... - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıklayarak, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin cihazları taktırmaları gerektiğini belirtti.

08.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar...

İçişleri Bakanı , dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıklayarak, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin cihazları taktırmaları gerektiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler