08.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıklayarak, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin cihazları taktırmaları gerektiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA