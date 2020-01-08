İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıklayarak, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin cihazları taktırmaları gerektiğini belirtti.
08.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıklayarak, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin cihazları taktırmaları gerektiğini belirtti. - ANKARA
Kaynak: İHA