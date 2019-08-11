İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Derecik'te

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Derecik'te

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle Dereciğe gidişi -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camideki bayram namazı programına katılması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'nin Derecik İlçesinde Bayram namazı kıldı.

11.08.2019 07:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Derecik'te

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle Dereciğe gidişi
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camideki bayram namazı programına katılması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'nin Derecik İlçesinde Bayram namazı kıldı

Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Derecik'te
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