İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve...
Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve... - Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim."

29.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı : "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar 'da ve 'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler