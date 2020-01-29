29.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim."

Kaynak: AA